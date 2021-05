Ribery resta? Decide Gattuso se trasformare l’intesa verbale con la Fiorentina in nuovo contratto. Confronto con FR7. Callejon invece…

Una delle prime decisioni che il neo tecnico della Fiorentina, Gennaro Gattuso, dovrà prendere riguarda la conferma o meno a Firenze di Franck Ribery.

Il francese ha un accordo verbale con la società per rinnovare di un anno il contratto con una netta riduzione d’ingaggio. Si parla di un milione mezzo più dei bonus. Ma come hanno chiarito i collaboratori di Commisso allo stesso Ribery sarà il nuovo tecnico (quindi Gattuso) a decidere se trasformare questa intesa verbale in un contratto.

E’ probabile, si legge su La Gazzetta dello Sport, che prima di prendere una decisione il nuovo allenatore viola si confronti direttamente con FR7. Sempre sulla ‘rosea’ si legge che ci potrebbe essere, invece, la conferma di Callejon che è stimato da Gattuso e che conosce bene i metodi di lavoro e il progetto tattico del nuovo tecnico.