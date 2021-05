Ribery riempito di calci e il ritorno di Igor: Ma Iachini non ha voglia di cambiare la Fiorentina

Mercoledì la Fiorentina tornerà nuovamente in campo andando in trasferta a Cagliari. Tornerà a disposizione di Iachini il difensore Igor, ma la formazione titolare, molto probabilmente non verrà ritoccata dal tecnico.

In sostanza dovremmo rivedere lo stesso undici sceso in campo contro la Lazio. L’unico ad avere qualche problema è Ribery che è stato preso letteralmente a pedate dai difensori biancocelesti. Ma alla fine il francese dovrebbe stringere i denti ed esserci lo stesso vista l’importanza della posta in palio.

Continua il periodo complicato per Borja Valero: lo spagnolo salterà anche questa gara a causa di problemi fisici che si sta trascinando da tempo.