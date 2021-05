Ribery, rinnovo con la Fiorentina dietro l’angolo. Le condizioni del nuovo accordo

Franck Ribery sta decidendo. O forse lo ha già fatto. L’abbraccio della Fiorentina – ancora per un anno – che gli è stato proposto da Commisso in persona, potrebbe prendere corpo in tempi brevi. Su La Nazione, il rinnovo del francese è indicato come una delle prime mosse in vista della prossima stagione.

Ingaggio ridotto rispetto a quello attuale e durata sono paletti essenziali per poter arrivare alla fumata bianca, ma c’è un altro punto sul quale Rocco potrebbe aver forzato la mano: il passo in avanti nella ristrutturazione della Fiorentina. Nuovo allenatore e mercato, per far rimanere Ribery in campo e all’interno dello spogliatoio viola. Oltre ad un ruolo di leader conclamato.