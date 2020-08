VIDEO: Ribery rovescia, Frey para. Ecco come si divertono i due a distanza

Da quando Franck Ribery si è trasferito alla Fiorentina, il rapporto tra Sebastien Frey e l’ex Bayern Monaco è diventato sempre più stretto. Nonostante la distanza e il Coronavirus che ci ha costretti a restare nelle proprie abitazioni per diversi mesi. I due sono in sintonia e soprattutto sui social si scambiano continuamente likes e commenti. Nel pomeriggio odierno, l’ex numero uno della Viola ha pubblicato un divertente video su Instagram. Nella prima parte c’è Ribery che colpisce il pallone con una rovesciata e poi finisce in piscina, subito dopo ecco Frey che si butta in tuffo in un’altra piscina e blocca il pallone. “Sfida viola di altissimo livello”, questa la didascalia del post.

Ecco il video: