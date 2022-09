Ribery sempre più lontano dal campo: l’ex Fiorentina potrebbe scegliere di operarsi

Come è anche normale che sia considerata la carta d’identità, ormai da qualche anno Franck Ribery soffre di problemi muscolari frequenti che gli impediscono di giocare con continuità. Succedeva alla Fiorentina e succede anche nella Salernitana, squadra in cui milita ormai dalla scorsa stagione.

Queste sono però giornate di riflessione per il campione francese, che ieri si è confrontato con il direttore sportivo del club Morgan De Sanctis. Secondo Il Mattino, Ribery sta valutando se sottoporsi a un intervento per rinforzare la cartilagine, a cui poi seguirebbe una terapia di riabilitazione. Il suo contratto scade a giugno, e l’operazione appare l’unica soluzione per poter dare ancora un contributo.