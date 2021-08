Ribery si dimostra ancora in gran forma e in Germania lanciano l’idea: e se tornasse al Bayern Monaco?

Franck Ribery non ha nessuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Anche perché l’ormai ex giocatore della Fiorentina ha dimostrato di essere ancora in forma, nella partita giocata all’Allianz Arena tra le leggende del Bayern Monaco.

E proprio in seguito a tale performance, Bild scrive di un possibile ritorno del francese nella squadra tedesca. Niente di ufficiale al momento, nessuna trattativa in corso, ma solo alcune valutazioni. Certo che se il Bayern offrisse a Ribery la possibilità di concludere la carriera nella squadra che l’ha reso un campione, difficilmente la risposta sarebbe negativa.