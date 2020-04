Ribery si fa un bel regalo di compleanno tutto da solo. E intanto la Fiorentina lo conferma per l’anno prossimo e potrebbe non essere la fine

37 anni. Franck Ribery ha raggiunto questa età come calciatore in attività. Se non ci fosse stato il Coronavirus maledetto e il conseguente blocco del campionato, a quest’ora il fuoriclasse della Fiorentina sarebbe stato proprio lì a cercare di illuminare le giornate dei tifosi viola e ad accendere i propri compagni di squadra con le sue giocate.

La prima parte della sua stagione è stata meravigliosa. Gol, assist, prestazioni incredibili come quelle contro il Milan o contro l’Atalanta e il premio, più che meritato, di giocatore del mese di settembre in Serie A. Poi c’è stato l’infortunio, grave, in Fiorentina-Lecce: quell’entrataccia di Tachtsidis che gli ha procurato una distorsione alla caviglia che lo ha portato dritto sotto i ferri. L’operazione, il recupero, il rientro in gruppo e la speranza di riassaporare il gusto del campo. Quando si cominciava a vedere la luce in fondo al tunnel, ecco arrivata la ‘bestia’ a spegnere tutti gli entusiasmi.

Ora Ribery si trova in Germania ed è lì che festeggerà questo compleanno molto, molto particolare (pure troppo). Un regalo il francese se l’è già fatto da solo: quando si ripartirà, lui ci sarà sicuramente e questa è una notizia non da poco per tutti. Senza contare che un’altra notizia possiamo già darla o, per meglio dire, ribadirla: la prossima stagione Franck sarà ancora con noi. Un altro anno di contratto che verrà onorato dalla società, poi si starà a vedere. Se Ribery rimarrà ancora quello di inizio campionato non sarà difficile prevedere per lui un altro anno (o forse anche due) di prolungamento. Ma non vorremmo precorrere troppo i tempi, visto il momento che stiamo vivendo.