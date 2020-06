Ribery sì, Kouame nì

Nella Fiorentina che tornerà in campo ufficialmente tra meno di due settimane ci sarà sicuramente Franck Ribery. Il francese, out dalla partita contro il Lecce di fine novembre, è già pronto da tempo e sarà a disposizione di Beppe Iachini fin da subito. Uno dei temi più importanti sarà la gestione dell’ex Bayern Monaco, visto che è del tutto da scartare la possibilità di vederlo in campo ogni tre giorni. Potremo vederlo in campo dal 1′ una partita sì e una no, così da permettergli di gestire nel miglior modo possibile le energie. Discorso diverso per Christian Kouame, acquistato nel mercato invernale per la prossima stagione, ma che alla fine potrebbe pure esordire nel rush finale di Serie A. Sicuramente non sarà possibile vederlo almeno fino alla prima metà di luglio, vista la volontà della Fiorentina di preservarlo da ogni possibile ricaduta. Ma se il suo recupero procedesse spedito e senza ricadute, allora ecco che Iachini potrebbe pensare di fargli riassaggiare il campo per qualche minuto. Una sorta di test in vista della prossima stagione, in cui l’ex Genoa dovrà dimostrare di essersi messo alle spalle il lungo stop.

