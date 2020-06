Ribery si presenta di prima mattina al Centro Sportivo e ‘sfotte’ Vlahovic: “Sei ancora a letto? Svegliati, io sono qua da un’ora!”

Da giorni oramai Franck Ribery si presenta di prima mattina al centro sportivo ‘Davide Astori’ per lavorare e tornare al massimo della forma il prima possibile. Stamani come di consuetudine il campione francese si è presentato al campo alle 7 e si è divertito a prendere in giro...Dusan Vlahovic! Tramite Instagram, Ribery ha postato una serie di Stories dove chiede al compagno di raggiungerlo al più presto al Centro Sportivo: “Dusan dove sei? Sei ancora a letto? Io sono già qui da un’ora, svegliati amico!”

