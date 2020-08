Ribery si spende in prima persona per portare nuovi giocatori alla Fiorentina

“Bisogna prendere qualche giocatore in più in vista dell’anno prossimo”. Franck Ribery aveva dato il proprio consiglio alla Fiorentina qualche settimana fa. Ma c’è di più, secondo Tuttosport, il fuoriclasse francese si sta spendendo in prima persona per portare calciatori in squadra. Gente come Mandzukic e Gotze con la quale aveva già giocato in passato, durante il suo periodo al Bayern Monaco, per esempio.

