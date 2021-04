Ribery: “Siamo in una situazione in cui dobbiamo fare punti tutte le partite. Ho detto ai miei compagni di giocare con tranquillità”

L’attaccante della Fiorentina Franck Ribery ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Juventus: “Siamo in una situazione un po’ difficile, secondo la quale siamo chiamati a fare punti tutte le partite. Oggi però è una partita particolare, contro una squadra forte come la Juventus. Ai miei compagni ho detto di stare tranquilli e di giocare con serenità”.

E poi ha aggiunto: “Superlega? A me non piaceva, come a tante altre persone. Fin da piccolo avevo il sogno di giocare la Champions League e la Coppa del Mondo, e queste cose non si possono togliere”.