Ribery: “Sono contento di giocare nella Fiorentina. Gattuso? L’ho sentito e sono contento per Firenze. Prima che un grande allenatore è un grande campione”

Franck Ribery, impegnato stasera all’Allianz Stadium per la Partita del Cuore insieme alla Nazionale Cantanti, è stato assoluto protagonista della serata di beneficienza. Due gol, un assist e tante belle giocate nei quasi 80 minuti giocati. A bordo campo una volta uscito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi sento come un bambino quando sono in campo, sono felice e oggi ho incontrato tante belle persone. Il cantante l’ho fatto solo insieme a Luca Toni. L’Italia mi ama? Anche io. Rimango? Speriamo. Sono contento di giocare nella Fiorentina e cerchiamo una soluzione per continuare. Gattuso? L’ho sentito e sono contento per la società e la città di Firenze. Prima che un grande allenatore è un grande campione”