La permanenza di Iachini è stata voluta senza ombra di dubbio da tanti calciatori all’interno della rosa viola. Il tecnico marchigiano è riuscito a ricompattare un gruppo in caduta libera nello scorso dicembre. La pensa così anche Franck Ribery che al TGR ha espresso così la sua felicità per la permanenza di Beppe Iachini: “Sono contento per Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima”.

