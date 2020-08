Oggi dalle parti del centro sportivo si è visto anche Franck Ribery, che ha salutato alcuni componenti della dirigenza della Fiorentina prima di partire in direzione Baviera. Il campione francese infatti lascerà Firenze per tornare a casa sua in Germania per motivi personali e sarà assente sabato mattina quando Iachini guiderà il primo allenamento della nuova stagione. A riportarlo è Radio Bruno.

