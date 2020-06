Ribery torna a parlare del Pallone d’Oro del 2013: “Cosa puoi fare di più che raggiungere il massimo?”

Franck Ribery, intervistato dall’ex compagno di squadra Luca Toni per conto di Dazn, è tornato a parlare dell’edizione del 2013 del Pallone d’Oro: “Cosa puoi fare di più che raggiungere il massimo per vincere il Pallone d’Oro? Se vinci tutto e hai fatto tutto il più umanamente possibile – dentro e fuori dal campo – sia nel club che nella squadra nazionale”. In quell’anno l’attuale giocatore della Fiorentina, che vinse la Champions League da protagonista con il Bayern Monaco, si classificò al terzo posto: prima di lui Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

