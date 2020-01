Ribery: “Un grazie infinito ai tifosi della Fiorentina, è un onore per me”. La prestazione che premia il francese

Una nuova iniziativa quella della Fiorentina, che ha istituito una sorta di Awards interni per celebrare gli acuti più rilevanti del 2019 appena concluso: la “performance of the yaer” è stata valutata dai tifosi viola sui social e individuata in quella di Franck Ribery, nel successo per 3-1 a casa del Milan. Il fenomeno gigliato ha risposto così: