Ribery una spanna sopra tutti gli altri, panchine comprese, Caceres datti una regolata. Una Fiorentina che assomiglia tremendamente a quella ante pandemia

Ribery c’è. Tutto intorno, però, regna il deserto o quasi. Quanto meno come idee di gioco. La Fiorentina del post Covid19 assomiglia tremendamente a quella ante pandemia. Franck è una spanna sopra a tutti gli altri in campo, panchine comprese. Inoltre nel momento in cui sembrava che i viola iniziassero a carburare l’esperto Caceres ha compito un errore da pivello facendosi espellere.

Caceres – 3 – Hai commesso il fallo da rigore, hai preso l’ammonizione, datti una regolata.

Ribery – 7 -Torna in campo dopo pausa infortunio e pausa virus ed è come non fosse mai uscito.

Leggi l’articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it