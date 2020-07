Ribery va in scena all’Olimpico. Dal 7 a 1 con il Bayern contro la Roma al golazo contro la Lazio

Franck Ribery è pronto a tornare sul campo dove ha già segnato contro la Lazio: l’Olimpico. E che gol, visto che il trentasettenne portò a spasso tutta la difesa biancoceleste. Scarface inoltre insegue la decima presenza di fila in maglia viola. Ma c’è una curiosità che speriamo giochi a vantaggio della Fiorentina. Come leggiamo su Tuttosport, proprio a Roma l’attaccante francese festeggiò un gol siglato nell’eclatante vittoria del suo Bayern, allenato da Pep Guardiola, per 7-1 contro i giallorossi nella fase a gironi di Champions. difficile dimenticarsi di quella disfatta. Ribery era li in campo, e tutte le volte che solca quel terreno di gioco sembra ricordarselo. Il 7 viola inoltre punta alla 150° rete con le maglia dei club (ne manca solo una) e al contempo ad allungare con la Fiorentina la striscia positiva che dura da 6 partite (3 vittorie e altrettanti pareggi).

