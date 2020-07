Ribery via dalla Fiorentina? Uno scenario che Commisso non prende in considerazione. La cena coi dirigenti per far tornare il sorriso a Franck

Ribery via dalla Fiorentina? Uno scenario che Commisso non vuole prendere nemmeno in considerazione. Nella serata di ieri i dirigenti della società, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, si sono stretti attorno al giocatore, insieme ad amici, e sono andati a fargli compagnia proprio a casa, organizzando una cena tutti insieme, per provare a scacciare i cattivi pensieri e cercando di fargli tornare il sorriso.

