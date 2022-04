Ribery: “Vlahovic può diventare il nuovo Lewandowski, ma prima si abitui alle pressioni della Juventus. Mi rivedo in Chiesa”

L’ex giocatore della Fiorentina oggi in forza alla Salernitana, Franck Ribery, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ex compagni a Firenze e adesso entrambi alla Juventus.

“Devo ammettere che un po’ mi rivedo in Chiesa, a Firenze mi accorsi immediatamente che aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri. Andavano sempre a 2000 all’ora, un po’ come facevo io alla sua età. Intanto alla Juventus ha avuto un impatto top e poi ha trascinato l’Italia alla conquista dell’Europeo. Peccato soltanto per l’infortunio ai legamenti di quest’anno”.

Su Vlahovic: “Può diventare il nuovo Lewandowski, a patto continui a lavorare come ha sempre fatto. Dusan è giovane, ma possiede grandi mezzi: deve abituarsi alle pressioni della Juventus, un top club in cui devi vincere ogni partita. E’ un lavoratore, in allenamento non vuole mai perdere, non è un dettaglio”.