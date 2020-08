Ribery vuole cambiare casa e potrebbe “allungare” le vacanze

Franck Ribery e la sua Wahiba sarebbero pronti a cambiare casa. Dopo il furto subito, infatti, il campione francese vuole lasciare la propria abitazione di Bagno a Ripoli per poi spostarsi e restare a Firenze. A riportarlo è il TGR Rai Toscana nella sua edizione pomeridiana. Ribery, inoltre, avrebbe richiesto alla società un permesso per tornare a Monaco di Baviera dopo questa settimana di allenamenti personalizzati fatti in casa.

Il raduno della Fiorentina è fissato nel weekend e, vedremo, se Ribery ci sarà. Intanto, però, ha dato l’esempio ai viola più giovani per costanza e voglia di fare”.