Ricardo Rodriguez: “Il Torino è al livello della Fiorentina. Nel mio ruolo sono uno dei migliori tre in Serie A. Derby? Qui tifano tutti granata”

Il difensore e capitano del Torino Ricardo Rodriguez ha parlato a 20min.ch, in un’intervista dove ha parlato anche di Fiorentina: “Il Torino ha una grande tradizione. Adesso è a un buon livello, più o meno come quello di Atalanta o Fiorentina. Ci sono stati periodi, storicamente, in cui la Nazionale italiana era fatta di undici giocatori del Toro”.

E aggiunge: “La Juventus ha tifosi in tutto il mondo, ma qui a Torino tifano granata e si aspettano che tu indossi la maglia con orgoglio. Nella posizione di terzo difensore centrale a sinistra, mi reputo uno dei migliori tre qui in Italia“.