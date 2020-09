Ricci: C’è sempre la Fiorentina in pole. Incontro tra le parti per abbassare il prezzo

Fiorentina ed Empoli continuano a trattare per il giovane centrocampista, Samuele Ricci. Secondo quanto riferito da Sky, i viola sono sempre in pole per aggiudicarsi il classe 2001 di proprietà del club azzurro. Le parti si sono incontrate per tornare a trattare sul prezzo: i gigliati stanno lavorando per abbassare le pretese economiche dell’Empoli.

0 0 vote Article Rating