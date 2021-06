Ricci, fumata grigia per il suo rinnovo contrattuale. La Fiorentina ha già fatto la propria offerta

Fumata grigia sul rinnovo del contratto del centrocampista, Matteo Ricci, con lo Spezia. Crescono dunque le possibilità che il centrocampista trovi una nuova sistemazione a parametro.

Su La Gazzetta dello Sport si legge che per una delle rivelazioni dello scorso campionato, la Fiorentina ha già fatto la propria offerta. Restando in Liguria, anche la Sampdoria si è messa in scia della Viola. Con lo Spezia ormai sempre più sullo sfondo.

Nel caso della formazione gigliata Ricci potrebbe essere una delle alternative messe a disposizione di Gattuso.