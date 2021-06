Ricci, sta per arrivare il momento della verità: La Fiorentina è pronta a fargli sottoscrivere un nuovo contratto

Matteo Ricci, 27 anni, ha giocato un gran campionato con lo Spezia nella posizione di regista di centrocampo. Per lui che è in scadenza di contratto sta per arrivare il momento della verità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per lui le offerte non mancano: Sampdoria e Fiorentina sono pronte a fargli sottoscrivere un nuovo accordo, ma se Vincenzo Italiano, allenatore che ha saputo farlo rendere al massimo, dovesse rimanere in Liguria, lo Spezia potrebbe rilanciare per riuscire a trattenerlo.