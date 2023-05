Rice: “Con la finale contro la Fiorentina all’orizzonte, una parte conclusiva di stagione positiva. Vogliamo vincere e questo è quello che cercheremo di fare”

Uno degli uomini-simbolo del West Ham, Declan Rice, ha parlato della finale di Praga tra il club londinese e la Fiorentina che sarà in programma il prossimo 7 giugno.

“Con la finale della Conference League contro la Fiorentina all’orizzonte – ha detto Rice a Sky Sports – sembra una parte conclusiva di stagione positiva per noi. Vincere in semifinale è stato grande, ma ora che siamo all’atto conclusivo, ora che siamo in finale vogliamo vincere e questo è quello che cercheremo di fare”.

In campionato gli Hammers non sono andati benissimo perché sono 14esimi e più vicini alla zona retrocessione che a quella europea, però hanno avuto un cammino fluido e positivo in Conference, anche perché le buone individualità non mancano.