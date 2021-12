Richards: “Il piede sinistro di Vlahovic è una bacchetta magica, lui ha tutto ciò di cui hai bisogno se cerchi un attaccante”

L’ex terzino destro della Fiorentina, Micah Richards, è letteralmente entusiasta nel descrivere Dusan Vlahovic, giocatore che è finito nel mirino di diversi club inglesi di primissima fascia.

“L’ho visto giocare un paio di volte recentemente – ha detto Richards – E’ un fulmine. È incredibile. Ha segnato 16 reti in 18 partite in questa stagione. Il suo piede sinistro è come una bacchetta magica. Lo dico ora, lui ha tutto, possiede tutto ciò di cui hai bisogno se cerchi un attaccante”.

E proprio in Inghilterra potrebbe proseguire la carriera dell’attuale centravanti viola, visto che ci sono società pronte a garantirgli un contratto a cifre superiori rispetto a quelle già offerte dalla Fiorentina e rifiutate dallo stesso giocatore e dal suo procuratore.