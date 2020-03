Richards: “Venni a Firenze perché al Manchester City non avrei trovato spazio, anche se loro…”

L’ex difensore della Fiorentina Micah Richards ha parlato a Sky Sport anche del suo passato in maglia viola: “Ho giocato nel City fin da quando avevo 14 anni, poi ho subito una serie di infortuni che mi hanno creato delle difficoltà a tornare in campo. Il club non voleva lasciarmi andare a Firenze, preferiva che io lottassi per il mio posto in squadra una volta guarito dai problemi fisici. Ma Zabaleta in quel periodo stava giocando troppo bene, nella mia testa sapevo che dovevo fare qualcosa, per questo accettai l’offerta della Fiorentina”.