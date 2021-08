Richieste dalla Francia e dagli Emirati Arabi, ma Ribery vuole restare in Italia. C’è lo Spezia in cima alla lista

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si tratta delle possibilità di permanenza in Serie A di Franck Ribery . Dopo le suggestioni Monza e Lazio l’ormai ex fuoriclasse della Fiorentina sta cercando altre destinazioni. Il giocatore ha comunque aspettative economiche importanti, nonostante i suoi 38 anni.

Nel frattempo ci sarebbe un discorso avviato con lo Spezia, che vorrebbe regalare a Thiago Motta un elemento di qualità in attacco. La questione ingaggio resta però da risolvere.

Ribery sta in ogni caso valutando anche le altre proposte in arrivo, ovvero quelle che provengono dalla Francia e dagli Emirati Arabi. La sua prima intenzione resta comunque quella di rimanere in Italia.