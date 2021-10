Riccardo Saponara, centrocampista o seconda punta, è un gioiello che nella sua carriera in viola ha smesso di brillare a tratti per varie vicissitudini, interne alla società viola (che l’ha tenuto in secondo piano mandandolo a giocare a Spezia qualche mese fa) così come inerenti alla sua condizione fisica. Quest’anno, vista l’avaria di attaccanti nella rosa viola e la stima che Italiano nutre nei suoi confronti, sembra essere rientrato appieno nel progetto viola e sembra star trovando una continuità che gli era mancata, nonché corsa, assist e una preziosa rete contro il Genoa.

L’ultima gara contro il Cagliari ci ha mostrato tutte le doti dell’ex Empoli e Milan: l’incredibile traiettoria (che si è poi maledettamente andata a stampare sul palo) così come l’assist dopo la corsa a Nico Gonzalez, ma in generale la tenuta nel corso dell’intero match, ci hanno fatto capire che RS8 può essere una risorsa importante per i viola quest’anno. Ha ricevuto i complimenti e segnali di apprezzamento da molte figure del mondo del calcio e non (tra gli altri, il presidente della Toscana Eugenio Giani e gli ex calciatori Fiore e Pruzzo), e sembra che Italiano, visto anche il forfait all’ultimo minuto di Nico Gonzalez, positivo al Covid, domani lo schiererà titolare contro la Lazio. Una gara da giocare a viso aperto e senza timore di condurre il match e attaccare con decisione, gara nella quale il ruolo di Saponara sarà fondamentale nelle ripartenze e nel supporto alla punta Dusan Vlahovic, marcato stretto dal centrale della Nazionale Acerbi.

E allora forza Ricky, adesso ci servi tu!