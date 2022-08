Ricongiungimento austriaco: Barone e Pradè prendono appunti. Un altro modo per confrontarsi con l’allenatore e valutare quali accorgimenti servono ancora

Ricongiungimento austriaco. La coppia mercato della Fiorentina, composta dal dg Joe Barone e dal ds Daniele Pradè, ha avuto modo di seguire dal vivo la partita tra il Galatasaray e i viola, andata in scena ieri nel tardo pomeriggio.

Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che il duo ha preso appunti sul match e sulla formazione vista in campo. Un modo come un altro per confrontarsi (per l’ennesima volta) con l’allenatore Italiano sui progressi fatti dai nuovi arrivati e valutare dal vivo quali accorgimenti ancora servano al gruppo squadra, a meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione.