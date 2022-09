Ricordate Bobby Duncan? Ora attacca il suo procuratore: “Hai deciso tutto da solo mettendo a repentaglio la mia carriera. Mi hai portato via dal club in cui ero cresciuto”

I tifosi della Fiorentina si ricorderanno certamente di Bobby Duncan, giovane attaccante che nel 2019 arrivò dal Liverpool con le stimmate del potenziale campione. Tuttavia le cose sono andate diversamente e l’avventura di Duncan con la Primavera viola durò appena un anno.

Il giocatore, che oggi milita nella terza serie del campionato spagnolo, in queste ore si è lasciato andare a un duro sfogo su Twitter nei confronti del suo procuratore Saif Rubie: “Non avevo preso una decisione né dato una parola, ma tu ti sei preso la libertà di mettere a repentaglio la mia carriera e di allontanare un ragazzo dal club dove era cresciuto (il Liverpool, ndr). Non avrei mai dovuto mettere la mia carriera nelle tue mani, ma ora ho imparato la lezione. E spero anche tu, almeno non rovinerai qualche altro ragazzo. Hai deciso tutto tu, all’improvviso, senza chiedermi alcun consiglio”.

A scatenare la rabbia di Duncan alcune dichiarazioni del suo procuratore, secondo le quali il ragazzo non sarebbe stato felice al Liverpool. In passato, Rubie aveva duramente accusato il club di bullismo, sostenendo che Duncan fosse in seri guai dal punto di vista mentale, fisico ed emotivo.