Ridurre gli ingaggi? La Fiorentina resta nella terra di nessuno

La Juventus, in accordo con i propri calciatori, ha già annunciato che, qualora questo campionato non vedesse la sua conclusione, ci sarà la decurtazione degli ingaggi degli atleti, relativamente ai mesi di inattività.

E la Fiorentina che cosa intende fare? Stando a quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport niente di specifico in questo momento. Nel senso che tutte le altre società, compresa quella viola, aspettano di capire che cosa succederà alla stagione in corso. Per adesso, niente rincorso al modello Juventus e niente prese di posizioni specifiche. Si continua a navigare a vista in attesa di un’indicazione precisa che arrivi dall’alto.