Rientrato l’allarme Castrovilli ma il suo “sostituto” resta in pole position

Come scrive Tuttosport, la Fiorentina continua la preparazione della trasferta di domani con l’Atalanta: la classifica continua a far paura, serve quindi l’appoggio di tutti. E’ rientrato intanto l’allarme per Castrovilli, uscito malconcio nella sfida con il Genoa: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo. Non è escluso comunque l’impiego dal 1’ di Bonaventura al posto del numero 10 mentre Ribery e Callejon sembrano ancora destinati a guidare l’attacco insieme a Vlahovic, con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca dal 25 ottobre.

