Rifacimento del Franchi: Ci sono fondi aggiuntivi…sempre che i lavori si facciano

C’è una buona e una cattiva notizia per quanto riguarda il rifacimento del Franchi, stadio destinato ad essere la nuova (vecchia) casa della Fiorentina in futuro.

Partiamo da quella positiva: ci sono 55 milioni aggiuntivi, altre ai 95 già previsti, che copriranno l’intero costo dei lavori. Sempre che questi lavori si facciano. E qui arriviamo alla notizia negativa, perché il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto scattare il campanello d’allarme.

In sostanza con l’inflazione che corre, se non ci sarà un adeguamento dei prezzi prima dell’assegnazione delle gare d’appalto, le aziende non parteciperanno ai bandi. Un problema che riguarda tutti i progetti della Metrocittà che fanno ballare i 2 miliardi e mezzo di euro che sono in arrivo.