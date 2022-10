Rifinitura Fiorentina: Gonzalez dà forfait. Lavoro a parte per tre giocatori

Rifinitura ai Campini per la Fiorentina in vista del match di Conference League contro il Basaksehir. E purtroppo c’è da dire che l’argentino Gonzalez è assente. Si è fermato sabato scorso contro l’Inter, gli esami svolti ieri, a detta del club, hanno escluso lesioni muscolari e tendinee, però l’ex Stoccarda continua a stare a riposo.

Lavoro a parte per Sottil, fuori da diverse settimane anche lui ormai, così come per Maleh. Mentre Zurkowski si trova in palestra.

Quanto ai giovani della Primavera, in campo con il gruppo di Italiano ci sono Bianco, Denes e Favasuli.