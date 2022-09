Rifinitura per la Fiorentina: Due assenze per i viola. Benassi in campo nonostante esclusione da Lista Uefa

Fiorentina in campo al centro sportivo Davide Astori per la rifinitura in vista del match di Conference League contro l’RFS Riga.

Da notare fin da subito le assenze di Duncan, ormai fuori da diversi giorni, ma anche quella di Gonzalez. Nonostante le sue condizioni siano in miglioramento, non è detto che Italiano voglia rischiarlo per questo impegno, preservandolo magari in vista del campionato.

Presente anche Benassi, che non era stato inserito in Lista Uefa, e alcuni giovanissimi che invece fanno parte della cosiddetta Lista B viola.