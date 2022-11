Riganò: “Dopo 20 anni a Firenze mi dicono ancora ‘grazie’, non potevo che diventare uno di voi. Che spettacolo la trasferta a San Siro”

Protagonista della recente storia viola e rimasto di fatto sia cittadino che tifoso viola, Christian Riganò ha raccontato a La Nazione la sua esperienza da tifoso in trasferta, in occasione dell’ultima gara con il Milan: “Il bello è che quando mi incontrano, mi fermano e continuano ancora a dirmi grazie, grazie di tutto. Eppure sono già passati 20 anni, dico 20, non 1, 2 o 5. Sono andato in trasferta a Milano con i tifosi, in pullman. Ero con i ragazzi del Viola Club Casciana Terme… che spettacolo. Siamo partiti, poi ci siamo fermati a pranzo in una piazzola… sono organizzatissimi: tavolini, sedie, prosciutto, porchetta… mitico. In curva mi hanno fatto il coro, hanno cantato il mio nome come ai vecchi tempi.

La Fiorentina? Ha fatto una grandissima partita, i viola hanno fatto partire cinque-sei contropiedi con cui avrebbe potuto ammazzare il Milan. La Fiorentina deve imparare ad essere meno leziosa al momento di concludere. Deve tirare, andare in porta e porterà a casa ben altri risultati. Se serve un Riganò? Battute a parte, quella viola è una buona squadra. Ha sofferto molto a inizio stagione ma mi sembra sia adesso sulla strada giusta.

Il mio rapporto con Firenze? C’è una sola parla che lo racconta bene: amore. Se pensate che uno di Lipari si è fatto tatuare addosso il giglio, il simbolo della vostra città… devo aggiungere altro? Tutto qui è bello. E anche buono. A Firenze si mangia una ciccia spettacolare, c’è un ottimo vino e poi… negli anni ho imparato che piatti come la pappa al pomodoro e la ribollita non esistono altrove. E poi so gustarmi anche cose che quando sono arrivato non tolleravo… ma com’è buono il panino, quel panino col lampredotto”.