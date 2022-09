Riganò: “Fiorentina, in questo momento sei davvero brutta. Non giudico gli attaccanti perché il gioco non li mette nelle giuste condizioni”

L’ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare lo scarso periodo di forma della squadra di Italiano. Il bomber di Lipari si è espresso in particolari sui suoi colleghi di reparto:

“Questa squadra può fare di più di così. Vedere Italiano sempre arrabbiato in campo mi fa preoccupare. Forse perché i giocatori non gli stanno dando quello che lui si aspetta o che vede durante la settimana. La Fiorentina non può essere questa: sono sicuro che arriverà il momento della scintilla. Anche perché adesso siamo davvero brutti“.

Poi un parere sull’attacco viola: “E’ dall’anno scorso che lo ripeto: questo gioco non mette gli attaccanti in condizione, che vengono serviti davvero poco. I singoli quindi non sono giudicabili perché hanno pochissime occasioni per tirare in porta. Con questo gioco farebbe fatica chiunque”.