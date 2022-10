Riganò: “Jovic ha il gol nel sangue, ma adesso basta con queste esultanze! Il gol preso in Europa è roba da terza categoria”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato così a Italia 7: “Jovic ha il gol nel sangue. E’ molto agile dentro l’area e sa dove posizionarsi. Magari anche basta con queste esultanze polemiche. Contro l’Inter la Fiorentina ha giocato con due attaccanti finalmente. Italiano? Ha rivitalizzato dei giocatori che l’anno prima non sembravano neanche calciatori. Quest’anno la Fiorentina non sta riuscendo ad imporsi come l’anno passato. I viola non pressano alti come la passata stagione. La squadra gigliata regala tanti gol alle squadre avversarie. Il gol preso in Europa è roba da terza categoria“.