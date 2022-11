Riganò: “La Fiorentina ieri è stata troppo piaciona sotto porta. Con più cattiveria avrebbe potuto anche vincere”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò, presente ieri a San Siro, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ stata una bella Fiorentina, ma un po’ troppi piaciona sotto porta. Con un po’ di cattiveria in più avremmo potuto vincere, pensate che a me stava stretto anche il pareggio. La squadra di Italiano è stata superiore in tutto, ha messo il Milan alle corde costringendolo a soluzioni forzate e non efficace. Amrabat ha fatto una partita strepitosa, recuperando e giocando una quantità innumerevole di palloni”.

E poi ha aggiunto: “Italiano sta dimostrando di sapere essere elastico, pur rimanendo fedele al proprio credo. Non bisogna vergognarsi di cambiare le cose, magari anche a partita in corso, perché non tutte le partite sono uguali. Cabral e Jovic? Ieri sono andati male entrambi, però il serbo ha giocato solo pochi minuti mentre il brasiliano ha avuto tutto il tempo per incidere. Mi dispiace perché è uno che si impegna, ma ieri non è proprio riuscito ad entrare in partita. Si perde in campo, spesso si allarga sulla fascia e questa è una cosa che un attaccante non può fare”.