Riganò promuove Vlahovic: “Finalmente sta giocando da centravanti vero. Prandelli dirigente? Lo preferisco da allenatore”

L’ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò, ha parlato a Radio Toscana cominciando da un giudizio su Vlahovic: “A livello di prestazioni può sempre migliorare, ma il rendimento a livello di gol è importante. Sta facendo il suo, alla fine contano i numeri e questi sono dalla sua parte. Gli hanno dato fiducia e gioca sempre, merito anche di Prandelli che gli dà continuità: in attacco è diventato lui il titolare inamovibile. Se viene rifornito a dovere, abbiamo visto che i gol li fa: se tira in porta una volta a partita, tutto è più difficile. Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero, mentre in passato lo vedevo più in giro per il campo”.

Riganò commenta poi l’operato di Prandelli: “Ho lavorato col mister e lo stimo sia come allenatore che come persona. Alla Fiorentina ha preso in mano una situazione delicata, ma piano piano ne sta venendo fuori. Futuro? Facciamolo lavorare, poi vediamo alla fine che succede: da dirigente non ce lo vedo, lo preferisco da allenatore“.