Rigore e niente fuorigioco: Manganiello vede bene senza l’ausilio del VAR

L’arbitro di Fiorentina-Verona è stato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Trenta i falli fischiati dal direttore di gara, ma un solo episodio eclatante ha caratterizzato questa partita. Ci riferiamo ovviamente al rigore che ha portato gli scaligeri a pareggiare con i viola.

Al 18′ Milenkovic cerca l’intervento sul pallone, Lasagna però lo anticipa, il difensore viola finisce per calciare sulla gamba dell’avversario. Manganiello si accorge subito dell’accaduto e fischia il penalty, senza bisogno dell’ausilio del VAR. Al 40′ Lasagna si invola verso la porta viola. In presa diretta c’erano dubbi sulla regolarità della posizione di partenza dell’attaccante gialloblu, ma c’era Venuti a tenerlo in gioco. Quindi azione fatta proseguire in maniera giusta, bravo poi Terracciano a dire di no allo stesso Lasagna.

Nel secondo tempo non ci sono casi clamorosi dal punto di vista arbitrale.