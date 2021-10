Rigori: La svolta in casa Fiorentina, calcia chi se la sente. E Italiano dà l’OK

C’è una svolta in casa Fiorentina per quanto riguarda i rigori. Non c’è dubbio che le polemiche che si sono generate dopo l’uscita della notizia che Vlahovic non rinnoverà il proprio contratto coi viola abbiano influito sulla vicenda. Sta di fatto che da un “li calcia sicuramente il serbo”, si è arrivati a “li tira chi se la sente”.

Ci sono tre-quattro specialisti che provano alla rifinitura e si alterneranno loro dagli undici metri. “Decidono loro” con frasi tipo queste l’allenatore Vincenzo Italiano ha certificato questo cambiamento in corso d’opera che continuerà anche in futuro. Anche se a questo punto viene da pensare che Cristiano Biraghi sia la prima scelta assoluta.