Rilancio in vista

Marco Benassi, nonostante i sedici gol realizzati come centrocampista in questi due anni e mezzo alla Fiorentina, non ha trovato molto spazio con l’ex tecnico Vincenzo Montella. Solamente tre gare da titolare in campionato ed un misero totale di 527 minuti tra Serie A e Coppa Italia.

Che le caratteristiche dell’ex Torino non fossero ideali per il calcio dell’Aeroplanino, era chiaro a tutti. Ma che il bottino di presenze fosse così povero non se lo aspettava nessuno, specialmente viste le mediocri prestazioni di Pulgar e Badelj, tra l’altro inadatti a giocare insieme in un centrocampo a tre. Benassi invece è perfetto per il ruolo di mezz’ala e avrebbe potuto dare una mano, complice il suo feeling con il gol, ad una squadra che ha avuto molta difficoltà nel rendersi pericolosa.

L’arrivo di mister Iachini, più avvezzo ad un calcio che badi al sodo, può rilanciare il modenese che, comunque sia, in passato ha giocato anche in varie altre parti del campo ed ha quindi dalla sua il fatto di essere un calciatore duttile, al contrario di Badelj e Pulgar.

Staremo a vedere come sistemerà tatticamente la squadra il nuovo allenatore della Fiorentina, che sarà sicuramente consapevole di avere in rosa un giocatore con qualità uniche in questa squadra (in attesa del mercato).

