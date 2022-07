Rimandate a dopo Moena le valutazioni su Gollini e Terracciano. Amrabat e Mandragora si sfidano per conquistare Italiano

Come era abbastanza prevedibile, le amichevoli di Moena non hanno dato grosse indicazioni in merito alla difesa della Fiorentina e in particolare ai portieri. Italiano ha alternato Terracciano e Gollini, ma i due sono stati praticamente inoperosi e quindi esenti da giudizi.

Il duello – scrive La Nazione – si giocherà per adesso in allenamento, in attesa di test maggiormente provanti. Intanto il rapporto tra i due è ottimo, come sottolineato anche da Gollini che in conferenza stampa ha avuto parole di apprezzamento e stima nei confronti di Terracciano.

Un’altra bella sfida che si sta consumando a Moena e che verosimilmente proseguirà per tutto l’anno è quella tra Amrabat e Mandragora. Italiano ha elogiato a più riprese il marocchino, meritevole di aver velocizzato particolarmente la sua manovra. Al tempo stesso, però, Mandragora ha dalla sua l’arma in più del tiro da fuori, un sinistro davvero educato che potrebbe portare in dote alla Fiorentina gol fondamentali.