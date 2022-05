Rincón: “La Sampdoria è viva. Contro la Fiorentina possiamo raggiungere la salvezza, il nostro pubblico ci aiuterà”

Ai canali ufficiali della Sampdoria ha parlato il centrocampista blucerchiato Tomás Rincón dopo la sconfitta contro la Lazio, intervenendo anche sulla prossima partita in casa contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Dobbiamo continuare a lavorare perché non è ancora finita e possiamo fare meglio. Sapevamo che avremmo dovuto essere sul pezzo fino alla fine, dato il calendario e i risultati delle avversarie. Abbiamo delle partite toste, ma con questo atteggiamento e questa compattezza possiamo fare punti. Ripartiamo dalle cose fatte bene e correggiamo quelle sbagliate: la Sampdoria è viva. Tensione alta perché con la prossima partita in casa contro la Fiorentina possiamo raggiungere l’obiettivo. Il pubblico, come già nel derby, ci spingerà».