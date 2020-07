Rinnovato il prestito di Hancko allo Sparta Praga: ecco le cifre dell’accordo

L’avventura di David Hancko proseguirà ancora un altro anno in Repubblica Ceca. Il suo prestito allo Sparta Praga è stato rinnovato anche per il prossimo anno calcistico, con il club ceco che a fine stagione avrà l’opzione per acquistare definitivamente il suo cartellino a titolo definitivo pagando 3 milioni di euro compresi bonus nelle casse della Fiorentina. A riportarlo è gianlucadimarzio.com

