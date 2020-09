Rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con il back-shirt sponsor. Barone: “Continuiamo a dar vita ad una partnership innovativa”

Come sottolinea la Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali Prima Assicurazioni e il club viola rinnovano con soddisfazione l’accordo di sponsorship per la stagione calcistica 2020-21. Oltre al viola come colore sociale, infatti, la tech company specializzata in polizze auto, moto e furgoni – che a luglio ha superato gli 800 mila clienti attivi – condivide con la storica società calcistica di Firenze valori come la passione per lo sport, ma anche l’impegno, l’amore per la competizione leale e la professionalità. Prima Assicurazioni sarà dunque back-shirt sponsor della Fiorentina anche per la prossima stagione sulla nuova divisa da gioco firmata da Robe di Kappa, pronta a sostenere la rosa della prima squadra maschile in tutte le competizioni ufficiali. “Il proseguimento di questa partnership – sottolinea Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina – dimostra come Prima Assicurazioni e Fiorentina abbiano condiviso e raggiunto obiettivi concreti di crescita e performance e che guardino al futuro puntando sempre all’eccellenza. Abbiamo al nostro fianco uno dei più innovativi attori dell’Insurtech, con il quale vogliamo continuare a dare vita a una partnership innovativa, in linea con le nostre strategie”.

