Rinnovato Milenkovic, Schuurs sfuma e va sempre più verso la Mole

Poteva essere l’obiettivo numero uno in caso di mancato accordo con Milenkovic che alla fine invece ha deciso di rinnovare e legarsi quasi a vita alla Fiorentina: per Perr Schuurs però il futuro dovrebbe essere ugualmente in Italia. Il centrale dell’Ajax è seguito con un gran pressing dal Torino e dovrebbe indossare proprio la maglia granata nelle prossime ore. La squadra viola se lo troverà dunque da avversario mentre da qui a fine mercato capiremo se il club vorrà integrare la rosa con un centrale più affidabile rispetto a Nastasic.